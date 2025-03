Міноборони Німеччини підтверджує кількамільярдний пакет допомоги для України

Цитата

"Цим цінним внеском терміново необхідних військових матеріалів ми ще раз показуємо, що Німеччина серйозно ставиться до своєї підтримки", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, заяву якого цитує AFP.

Згідно з інформацією, яку оприлюднює AFP, Україна має отримати, серед іншого, "30 танків Leopard 1 A5 та 20 Marder". У пакет також входять зокрема "чотири додаткові зенітні комплекси Iris-T". Також обіцяють надати Німеччині артилерійські боєприпаси та інші.

"Усе це та багато іншого надходить з промислових запасів або промислового виробництва", тобто не з запасів Бундесверу, заявили в міністерстві. "Розпочато імплементацію цих заходів, ухвалених федеральним урядом". Згідно з повідомленням Spiegel, це найбільший пакет зброї, який Німеччина надала Україні з початку війни рф проти України в лютому 2022 року.

"Ми всі бажаємо якнайшвидшого завершення цієї жахливої ​​та незаконної війни росії проти українського народу", - сказав Пісторіус. "На жаль, цього поки що не видно. Тому Німеччина надасть всю можливу допомогу - стільки, скільки буде потрібно", - запевнив міністр.

Про те, що інформацію підтверджують у Міноборони Німеччини, також повідомило і tagesschau.



Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу у Стокгольмі підтвердив, що Берлін готує для Києва новий пакет військової допомоги,