Минобороны Германии подтверждает несколькомиллиардный пакет помощи для Украины

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"Этим ценным вкладом срочно необходимых военных материалов мы ещё раз показываем, что Германия серьёзно относится к своей поддержке", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус, заявление которого цитирует AFP.

Согласно информации, обнародованной AFP, Украина должна получить, среди прочего, "30 танков Leopard 1 A5 и 20 Marder". В пакет также входят в частности "четыре дополнительных зенитных комплекса Iris-T". Также обещают предоставить Германии артиллерийские боеприпасы и другие.

"Все это и многое другое поступает из промышленных запасов или промышленного производства", то есть не из запасов Бундесвера, заявили в министерстве. "Начата имплементация этих мер, принятых федеральным правительством". Согласно сообщению Spiegel, это самый большой пакет оружия, который Германия предоставила Украине с начала войны рф против Украины в феврале 2022 года.

"Мы все желаем скорейшего завершения этой ужасной и незаконной войны россии против украинского народа", - сказал Писториус. "К сожалению, этого пока не видно. Поэтому Германия предоставит всю возможную помощь - столько, сколько потребуется", - заверил министр.

#UPDATE "Мы все надеемся на быстрое окончание этой ужасной войны со стороны России против украинского народа, но, к сожалению, этого не видно" заявил в своем заявлении министр обороны Борис Писториус, . Среди вооружений будут танки, бронетехника и системы противовоздушной обороны. pic.twitter.com/5gfiUxcmEM

О том, что информацию подтверждают в Минобороны Германии, также сообщило и tagesschau.



Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Стокгольме подтвердил, что Берлин готовит для Киева новый пакет военной помощи,