Німеччина планує надати новий пакет допомоги Україні - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу у Стокгольмі підтвердив інформацію німецьких ЗМІ про те, що Берлін готує для Києва новий пакет військової допомоги, передає кореспондент УНН.
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"Ми постійно працюємо з усіма країнами над новими пакетами допомоги. І так, ми працюємо з Німеччиною над новим пакетом допомоги. Німеччина вже багато зробила. Ми можемо обговорити терміни. Звичайно, нам потрібно все якомога швидше, і ми цінуємо, коли бачимо всі зусилля для прискорення поставок. Це завжди дуже цінується", - повідомив Кулеба.
Доповнення
Німецьке видання Spiegel повідомило, що уряд ФРН готує черговий пакет військової допомоги для України. Як пишуть ЗМІ, приводом стало отримання Міжнародної премії імені Карла Великого президентом України Володимиром Зеленським.
Повідомляється, що пакет стане "найбільшим", який Берлін надав з початку повномасштабного вторгнення, і до нього увійде:
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- 20 бронетранспортерів Marder;
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- 30 танків Leopard 1;
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- 15 зенітних танків Gepard;
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- 200 розвідувальних безпілотників;
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- 4 додаткові зенітні комплекси Iris-T і боєприпаси;
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- більше артилерійських боєприпасів;
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- понад 200 одиниць бойової броньованої та матеріально-технічної техніки.
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Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак на сторінці у Telegram теж анонсував новий пакет допомоги від Німеччини, який, за його словами, оцінюється у 2,7 мільярди євро.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину взяти "активну роль" у створенні коаліції держав та переконати Сполучені Штати надати Україні винищувачі F-16