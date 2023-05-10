Кулеба закликав Німеччину вплинути на рішення США щодо винищувачів F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild закликав Німеччину взяти "активну роль" у створенні коаліції держав та переконати Сполучені Штати надати Україні винищувачі F-16, передає УНН.
Цитата
"Німеччині пощастило, тому що F-16 - це не Leopard, це не німецька технологія. На відміну від випадку з Leopard, Німеччина не є тією, хто натискає "зелену кнопку". Це Сполучені Штати. Тож ми очікуємо від Німеччини активної ролі у створенні коаліції держав. Хто переконає Сполучені Штати натиснути зелену кнопку?" - сказав Кулеба.
Деталі
Міністр наголосив, що Німеччина може зробити значний внесок у питанні надання Україні винищувачів, додавши, що "не варто недооцінювати якість німецької дипломатії". Кулеба продовжив, що якщо Берлін надішле Києву МіГ, це "допоможе, але не розв'яже" проблему.
"Справа не в кількості літаків, а в їх якості... На ринку є різні типи винищувачів, але за всіма оцінками F-16 є найкращим. Тому давайте зосередимося на F-16", - підсумував він.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter вчергове закликав міжнародних партнерів надати Україні винищувачі F-16 на тлі масованої російської атаки крилатими ракетами у ніч на 9 травня.