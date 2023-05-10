Кулеба призвал Германию повлиять на решение США по истребителям F-16

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"Германии повезло, потому что F-16 - это не Leopard, это не немецкая технология. В отличие от случая с Leopard, Германия не является той, кто нажимает "зеленую кнопку". Это Соединенные Штаты. Поэтому мы ожидаем от Германии активной роли в создании коалиции государств. Кто убедит Соединенные Штаты нажать зеленую кнопку?" - сказал Кулеба.

Детали

Министр подчеркнул, что Германия может сделать значительный вклад в вопросе предоставления Украине истребителей, добавив, что "не стоит недооценивать качество немецкой дипломатии". Кулеба продолжил, что если Берлин пришлет Киеву МиГ, это "поможет, но не решит" проблему.

"Дело не в количестве самолетов, а в их качестве... На рынке есть разные типы истребителей, но по всем оценкам F-16 является лучшим. Поэтому давайте сосредоточимся на F-16", - подытожил он.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter в очередной раз призвал международных партнеров предоставить Украине истребители F-16 на фоне массированной российской атаки крылатыми ракетами в ночь на 9 мая.