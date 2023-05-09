Кулеба закликав партнерів надати Україні F-16 на тлі масованої ворожої атаки 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter вчергове закликав міжнародних партнерів надати Україні винищувачі F-16 на тлі масованої російської атаки крилатими ракетами у ніч на 9 травня, повідомляє УНН.
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"Сьогодні рано вранці прокинувся від гучних вибухів: наша ППО перехоплювала російські ракети. Я дякую партнерам за надання систем ППО. Я повторюю свій заклик збільшити їхню кількість і надати F-16, які працюватимуть разом із наземними платформами, щоб закрити наше небо", - наголосив міністр.
Нагадаємо
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 9 травня російські окупанти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Було знищено 23 ракети з 25.
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець поінформував, що в ніч на 9 травня загарбники атакували Черкаську область, попередньо, двома ракетами, сталася незначна пожежа, є пошкодження.
У Київській області уламки ворожої крилатої ракети виявили зокрема в полі.