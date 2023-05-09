Черкащину вночі армія рф атакувала двома ракетами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Російські війська в ніч на 9 травня атакувала Черкаську область, попередньо, двома ракетами, сталася незначна пожежа, є пошкодження, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
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"Удосвіта ворог атакував нашу область. За попередньою інформацією, двома крилатими ракетами. З'ясовуємо деталі. На щастя, минулось без потерпілих", - написав Табурець.
Голова ОВА повідомив, що "в одному з випадків ми мали незначну пожежу на місці падіння". "Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в комунальному закладі", - зазначив він.
Доповнення
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, українська ППО знищила 23 із 25 крилатих ракет, якими російські окупанти атакували Україну в ніч на 9 травня.