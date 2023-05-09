Черкасскую область ночью армия рф атаковала двумя ракетами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Российские войска в ночь на 9 мая атаковали Черкасскую область, предварительно, двумя ракетами, произошел незначительный пожар, есть повреждения, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
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"На рассвете враг атаковал нашу область. [По предварительной информации, двумя крылатыми ракетами. Выясняем детали. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Табурец.
Глава ОВА сообщил, что "в одном из случаев мы имели незначительный пожар на месте падения". "Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном учреждении", - отметил он.
Дополнение
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО уничтожила 23 из 25 крылатых ракет, которыми российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 9 мая.