Черкасскую область ночью армия рф атаковала двумя ракетами

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"На рассвете враг атаковал нашу область. [По предварительной информации, двумя крылатыми ракетами. Выясняем детали. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Табурец.

Глава ОВА сообщил, что "в одном из случаев мы имели незначительный пожар на месте падения". "Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном учреждении", - отметил он.

Дополнение

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО уничтожила 23 из 25 крылатых ракет, которыми российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 9 мая.