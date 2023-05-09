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13 марта, 19:26 • 49857 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105381 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108035 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 108180 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101979 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96102 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110492 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131474 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Черкасскую область ночью армия рф атаковала двумя ракетами

Черкасскую область ночью армия рф атаковала двумя ракетами

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Российские войска в ночь на 9 мая атаковали Черкасскую область, предварительно, двумя ракетами, произошел незначительный пожар, есть повреждения, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"На рассвете враг атаковал нашу область. [По предварительной информации, двумя крылатыми ракетами. Выясняем детали. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Табурец.

Глава ОВА сообщил, что "в одном из случаев мы имели незначительный пожар на месте падения". "Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном учреждении", - отметил он.

Дополнение

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО уничтожила 23 из 25 крылатых ракет, которыми российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 9 мая.

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