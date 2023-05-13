Германия планирует предоставить новый пакет помощи Украине - Кулеба

Цитата

"Мы постоянно работаем со всеми странами над новыми пакетами помощи. И да, мы работаем с Германией над новым пакетом помощи. Германия уже много сделала. Мы можем обсудить сроки. Конечно, нам нужно все как можно быстрее, и мы ценим, когда видим все усилия для ускорения поставок. Это всегда очень ценится", - сообщил Кулеба.

Дополнение

Немецкое издание Spiegel сообщило, что правительство ФРГ готовит очередной пакет военной помощи для Украины. Как пишут СМИ, поводом стало получение Международной премии имени Карла Великого президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сообщается, что пакет станет "самым большим", который Берлин предоставил с начала полномасштабного вторжения, и в него войдет:



еще 20 бронетранспортеров Marder;



30 танков Leopard 1;



15 зенитных танков Gepard;



200 разведывательных беспилотников;



4 дополнительных зенитных комплекса Iris-T и боеприпасы;



больше артиллерийских боеприпасов;



более 200 единиц боевой бронированной и материально-технической техники.



Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак на странице в Telegram тоже анонсировал новый пакет помощи от Германии, который, по его словам, оценивается в 2,7 миллиарда евро.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию взять "активную роль" в создании коалиции государств и убедить Соединенные Штаты предоставить Украине истребители F-16