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Шольц підтвердив надання Німеччиною нового пакету допомоги Україні на 2,7 мільярда євро

Шольц підтвердив надання Німеччиною нового пакету допомоги Україні на 2,7 мільярда євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що країна прийняла рішення про надання Україні нового пакету допомоги на 2,7 мільярда євро. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми не зменшуємо обороти, ми прийняли рішення про новий пакет – це 2,7 мільярда євро. Українські ЗС отримають від нас також Leopard, бронетранспортери та системи ППО Iris-T», - сказав Шольц.

Окрім того, він наголосив, що тісні стосунки між країнами триватимуть десятиліттями з огляду на жахливу війну.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу у Стокгольмі підтвердив інформацію німецьких ЗМІ про те, що Берлін готує для Києва новий пакет військової допомоги.

Згодом AFP повідомило, що в Міноборони Німеччини підтверджує кількамільярдний пакет допомоги для України, серед іншого, планується постачання "ППО, бойових машин та бойових машин піхоти, артилерійських боєприпасів та розвідувальних безпілотників".

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