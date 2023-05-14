Шольц підтвердив надання Німеччиною нового пакету допомоги Україні на 2,7 мільярда євро
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що країна прийняла рішення про надання Україні нового пакету допомоги на 2,7 мільярда євро. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
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«Ми не зменшуємо обороти, ми прийняли рішення про новий пакет – це 2,7 мільярда євро. Українські ЗС отримають від нас також Leopard, бронетранспортери та системи ППО Iris-T», - сказав Шольц.
Окрім того, він наголосив, що тісні стосунки між країнами триватимуть десятиліттями з огляду на жахливу війну.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу у Стокгольмі підтвердив інформацію німецьких ЗМІ про те, що Берлін готує для Києва новий пакет військової допомоги.
Згодом AFP повідомило, що в Міноборони Німеччини підтверджує кількамільярдний пакет допомоги для України, серед іншого, планується постачання "ППО, бойових машин та бойових машин піхоти, артилерійських боєприпасів та розвідувальних безпілотників".