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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 44452 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 45887 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 23562 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 57101 просмотра

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Шольц оценил возможность переговоров между Украиной и россией

Шольц оценил возможность переговоров между Украиной и россией

Киев • УНН

 • 171059 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц не видит перспектив для мирных переговоров между Украиной и россией. Он отметил, что виной тому позиция президента рф владимира путина. Об этом сообщает Deutschlandfunk, передает УНН.

Детали

Канцлер считает, что переговоры остаются далекой перспективой.

По его словам, Германия возьмет на себя ответственность и расширит присутствие в Балтийском регионе, чтобы “защищать каждый квадратный метр территории Альянса”.

Шольц указал, безопасность — это самое важное, что государство должно обеспечить своим гражданам.

Кроме того, он подчеркнул, что кремль ведет беспощадную войну против украинцев, поэтому Украина будет получать финансовую, экономическую, гуманитарную, политическую и военную помощь.

Напомним 

Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что партнерство с рф, упомянутое в стратегической концепции НАТО 2010 года, в ближайшем будущем невозможно “из-за агрессивной, империалистической позиции” россии.

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