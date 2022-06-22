Партнерство з імперіалістичною росією путіна неможливе в найближчому майбутньому - Шольц
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Німецький канцлер Олаф Шольц повідомив, що партнерство з рф, згадане в стратегічній концепції НАТО 2010 року, в найближчому майбутньому є неможливим “через агресивну, імперіалістичну позицію” росії. Про це пише BILD, інформує УНН.
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“Партнерство з росією, таке як стратегічна концепція 2010 року, поставлена як мета, неможливо уявити в осяжному майбутньому з агресивною імперіалістичною росією путіна”, — сказав Шольц у заяві уряду в Берліні в середу.
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Зокрема, Шольц додав, що очікує від саміту НАТО в Мадриді сигналу згуртованості та рішучості через агресивну війну росії проти України.
Також, за його словами, уряд Німеччини продовжуватиме надавати Україні підтримку у боротьбі проти російської загарбницької війни, у тому числі військову.
“Україна отримує зброю, яка їй особливо потрібна на нинішньому етапі війни, сьогодні і в майбутньому”, — сказав Шольц.
Також він наголосив, що для Німеччини важливо дотримуватися курсу на підтримку України доти, доки путін не визнає “колосальної помилки”.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини під час відвідування київського передмістя Ірпеня висловив своє потрясіння збитками, завданими війною рф проти України.
Також Олаф Шольц заявив, що німецька зброя, яку Берлін пообіцяв надати Україні прибуде вчасно. Шольц також додав, що для цього Україні буде наданий пріоритет в черзі поставок зброї.