Шольц оцінив можливість переговорів між Україною та росією

Деталі

Канцлер вважає, що перемовини залишаються далекою перспективою.

За його словами, Німеччина візьме на себе відповідальність і розширить присутність в Балтійському регіоні, щоб “захищати кожен квадратний метр території Альянсу”.

Шольц вказав, безпека — це найважливіше, що держава повинна забезпечити своїм громадянам.

Крім того, він наголосив, що кремль веде нещадну війну проти українців, тому Україна буде отримувати фінансову, економічну, гуманітарну, політичну і військову допомогу.

Нагадаємо

Німецький канцлер Олаф Шольц повідомив, що партнерство з рф, згадане в стратегічній концепції НАТО 2010 року, в найближчому майбутньому є неможливим “через агресивну, імперіалістичну позицію” росії.