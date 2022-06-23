Шольц оцінив можливість переговорів між Україною та росією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц не бачить перспектив для мирних переговорів між Україною і росією. Він зазначив, що виною тому позиція президента рф володимира путіна. Про це повідомляє Deutschlandfunk, передає УНН.
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Канцлер вважає, що перемовини залишаються далекою перспективою.
За його словами, Німеччина візьме на себе відповідальність і розширить присутність в Балтійському регіоні, щоб “захищати кожен квадратний метр території Альянсу”.
Шольц вказав, безпека — це найважливіше, що держава повинна забезпечити своїм громадянам.
Крім того, він наголосив, що кремль веде нещадну війну проти українців, тому Україна буде отримувати фінансову, економічну, гуманітарну, політичну і військову допомогу.
Нагадаємо
Німецький канцлер Олаф Шольц повідомив, що партнерство з рф, згадане в стратегічній концепції НАТО 2010 року, в найближчому майбутньому є неможливим “через агресивну, імперіалістичну позицію” росії.