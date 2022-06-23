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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Шольц оцінив можливість переговорів між Україною та росією

Шольц оцінив можливість переговорів між Україною та росією

Київ • УНН

 • 171064 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц не бачить перспектив для мирних переговорів між Україною і росією. Він зазначив, що виною тому позиція президента рф володимира путіна. Про це повідомляє Deutschlandfunk, передає УНН.

Деталі

Канцлер вважає, що перемовини залишаються далекою перспективою.

За його словами, Німеччина візьме на себе відповідальність і розширить присутність в Балтійському регіоні, щоб “захищати кожен квадратний метр території Альянсу”.

Шольц вказав, безпека — це найважливіше, що держава повинна забезпечити своїм громадянам.

Крім того, він наголосив, що кремль веде нещадну війну проти українців, тому Україна буде отримувати фінансову, економічну, гуманітарну, політичну і військову допомогу.

Нагадаємо 

Німецький канцлер Олаф Шольц повідомив, що партнерство з рф, згадане в стратегічній концепції НАТО 2010 року, в найближчому майбутньому є неможливим “через агресивну, імперіалістичну позицію” росії.

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