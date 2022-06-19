Шольц: G7 будет поддерживать Украину "столько, сколько необходимо"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на предстоящем саммите "Большой семерки" ведущих демократических государств ясно даст понять, что Украина может рассчитывать на получение необходимой поддержки "столько, сколько это необходимо", информирует УНН.
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В интервью немецкому информационному агентству dpa, Шольц сказал, что хочет использовать встречу на следующей неделе с другими лидерами G7 в баварском селе Эльмау для обсуждения долгосрочных перспектив Украины.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, — сказал Шольц. — Мы хотим убедиться, что расчеты президента россии не сработают".
"путин, очевидно, надеется, что все встанет на свои места, как только он завоюет достаточно земель, и международное сообщество вернется к своим обычным делам. Это иллюзия", - добавил он.
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Канцлер Шольц сказал, что он и его коллеги из Франции, Италии и Румынии обсудили дальнейшие поставки оружия для Украины, в частности, боеприпасов и артиллерии, с президентом Владимиром Зеленским во время их визита в Киев в четверг.
Четыре лидера также поддержали заявку Украины на членство в Европейском союзе. Шольц выразил надежду, что все страны блока поддержат эту позицию на встрече в Брюсселе на следующей неделе.