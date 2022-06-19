Шольц: G7 підтримуватиме Україну "стільки, скільки необхідно"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на майбутньому саміті "Великої сімки" провідних демократичних держав ясно дасть зрозуміти, що Україна може розраховувати на отримання необхідної підтримки "стільки, скільки це необхідно", інформує УНН.
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В інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa, Шольц сказав, що хоче використати зустріч наступного тижня з іншими лідерами G7 у баварському селі Ельмау для обговорення довгострокових перспектив України.
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, — сказав Шольц. — Ми хочемо переконатися, що розрахунки президента росії не спрацюють".
"путін, очевидно, сподівається, що все встане на свої місця, як тільки він завоює достатньо земель, і міжнародне співтовариство повернеться до своїх звичайних справ. Це ілюзія", - додав він.
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Канцлер Шольц сказав, що він та його колеги з Франції, Італії та Румунії обговорили подальші поставки зброї для України, зокрема боєприпасів та артилерії, із президентом Володимиром Зеленським під час їхнього візиту до Києва у четвер.
Чотири лідери також підтримали заявку України на членство в Європейському союзі. Шольц висловив сподівання, що всі країни блоку підтримають цю позицію на зустрічі у Брюсселі наступного тижня.