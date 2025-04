Зеленський прийняв запрошення на саміт G7 - Шольц

Цитата

"Дякую, Президент Володимир Зеленський, що прийняли моє запрошення взяти участь у саміті G7. Дякуємо за прийом у Києві з Еммануелем Макроном, Маріо Драгі та Клаусом Йоганнісом та змістовну бесіду. Ми, європейці, твердо стоїмо на вашому боці", - зазначив Шольц.

Danke, @ZelenskyyUA, dass Du meine Einladung angenommen hast, am @G7-Gipfel teilzunehmen. Danke für den Empfang in Kiew mit @EmmanuelMacron, Premier Draghi und @KlausIohannis und das offene Gespräch. Wir Europäer stehen fest an Eurer Seite. pic.twitter.com/52c7RMS1P1

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час відвідування київського передмістя Ірпеня висловив своє потрясіння збитками, завданими війною рф проти України.