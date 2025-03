Зеленский принял приглашение на саммит G7 - Шольц

Цитата

"Спасибо, Президент Владимир Зеленский, что приняли мое приглашение принять участие в саммите G7. Спасибо за прием в Киеве с Эммануэлем Макроном, Марио Драги и Клаусом Йоханнисом и содержательную беседу. Мы, европейцы, твердо стоим на вашей стороне", - отметил Шольц.

Danke, @ZelenskyyUA, dass Du meine Einladung angenommen hast, am @G7-Gipfel teilzunehmen. Danke für den Empfang in Kiew mit @EmmanuelMacron, Premier Draghi und @KlausIohannis und das offene Gespräch. Wir Europäer stehen fest an Eurer Seite. pic.twitter.com/52c7RMS1P1

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения киевского пригорода Ирпеня выразил свое потрясение ущербом, нанесенным войной рф против Украины.