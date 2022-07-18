"Шок за шоком": в МВФ анонсировали существенное ухудшение прогноза экономического роста

Детали

Рост цен на продовольствие и энергоносители, замедление притока капитала на развивающиеся рынки, продолжающаяся пандемия и замедление экономического роста в Китае "намного усложняют" задачи для политиков, заявила Пазарбазиоглу.

"Это шок за шоком за шоком, который действительно бьет по мировой экономике", - подчеркнула она.

Пазарбазиоглу выступила после того, как министры финансов и управляющие центральных банков "Группы 20" завершили свою встречу в субботу, не приняв коммюнике, отметив сложность координации глобального ответа на рост инфляции и страхи перед рецессией.

МВФ уже снизил свой прогноз глобального роста в этом году до 3,6% с 4,4% до войны в Украине в своем апрельском отчете. В обзоре, который должен быть обнародовать в этом месяце, "мы существенно снизим наш прогноз", сказала Пазарбазиоглу.

Дополнение

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что с апреля перспективы мировой экономики "значительно ухудшились", и она не может исключить возможную глобальную рецессию в следующем году ввиду повышенных рисков.