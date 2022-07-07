Голова МВФ не виключає можливу глобальну рецесію

Цитата

"Перспективи з часу нашого останнього оновлення (прогнозу зростання світової економіки - ред.) у квітні значно погіршилися", - сказала директор-розпорядник МВФ, зіславшись на ширше поширення інфляції, більш суттєве підвищення відсоткових ставок, уповільнення економічного зростання Китаю та посилення санкцій, пов'язаних з війною рф в Україні.

"Ми знаходимося в дуже неспокійних водах", - зазначила вона. На запитання, чи може вона виключити глобальну рецесію, вона сказала: "Ризик зріс, тому ми не можемо цього виключати".

"Це буде важкий 22-й рік, але, можливо, ще важчий 2023 рік. Ризики рецесії збільшилися у 2023 році", - наголосила голова МВФ.

Деталі

Георгієва повідомила, що найближчими тижнями фонд знизить свій прогноз зростання світової економіки на 2022 рік, що на рівні 3,6%, втретє цього року, додавши, що економісти МВФ все ще допрацьовують нові цифри. За її словами, останні економічні дані показали, що деякі великі економіки, у тому числі економіки Китаю та рф, скоротилися у другому кварталі, зазначивши, що у 2023 році ризики будуть ще вищими.

Очікується, що МВФ опублікує оновлений прогноз на 2022 та 2023 роки наприкінці липня після того, як у квітні він знизив свій прогноз майже на цілий процентний пункт.

Світова економіка зросла на 6,1% у 2021 році.

Доповнення

Згідно з квітневим прогнозом МВФ, економіка України на тлі розв'язаної проти неї росією війни впаде на 35% цього року.