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Глава МВФ не исключает возможную глобальную рецессию

Глава МВФ не исключает возможную глобальную рецессию

Киев • УНН

 • 159974 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью Reuters в среду заявила, что с апреля перспективы мировой экономики "значительно ухудшились", и она не может исключить возможную глобальную рецессию в следующем году, учитывая повышенные риски, пишет УНН.

Цитата

"Перспективы со времени нашего последнего обновления (прогноз роста мировой экономики - ред.) в апреле значительно ухудшились", - сказала директор-распорядитель МВФ, сославшись на широкое распространение инфляции, более существенное повышение процентных ставок, замедление экономического роста Китая и усиление санкций, связанных с войной рф в Украине.

"Мы находимся в очень неспокойных водах", – отметила она. На вопрос, может ли она исключить глобальную рецессию, она сказала: "Риск вырос, поэтому мы не можем этого исключать".

"Это будет тяжелый 22-й год, но, возможно, еще более тяжелый 2023 год. Риски рецессии увеличились в 2023 году", - подчеркнула глава МВФ.

Детали

Георгиева сообщила, что в ближайшие недели фонд снизит свой прогноз роста мировой экономики на 2022 год, что на уровне 3,6%, в третий раз в этом году, добавив, что экономисты МВФ все еще дорабатывают новые цифры. По ее словам, последние экономические данные показали, что некоторые крупные экономики, в том числе экономики Китая и рф, сократились во втором квартале, отметив, что в 2023 году риски будут еще выше.

Ожидается, что МВФ опубликует обновленный прогноз на 2022 и 2023 годы в конце июля после того, как в апреле он снизил свой прогноз почти на целый процентный пункт.

Мировая экономика выросла на 6,1% в 2021 году.

Дополнение

Согласно апрельскому прогнозу МВФ, экономика Украины на фоне развязанной против нее россией войны упадет на 35% в этом году.

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