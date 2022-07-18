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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Шок за шоком": у МВФ анонсували суттєве погіршення прогнозу економічного зростання

"Шок за шоком": у МВФ анонсували суттєве погіршення прогнозу економічного зростання

Київ • УНН

 • 197258 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Міжнародний валютний фонд "суттєво" погіршить свої прогнози глобального економічного зростання у своєму наступному звіті, заявила директор з МВФ зі стратегії, політики та аналізу Джейла Пазарбазіоглу, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Зростання цін на продовольство і енергоносії, уповільнення припливу капіталу на ринки, що розвиваються, пандемія, що триває, і уповільнення економічного зростання в Китаї "набагато ускладнюють" завдання для політиків, заявила Пазарбазіоглу.

"Це шок за шоком за шоком, який справді б'є по світовій економіці", - наголосила вона.

Пазарбазіоглу виступила після того, як міністри фінансів та керуючі центральних банків "Групи 20" завершили свою зустріч у суботу, не прийнявши комюніке, наголосивши на складності координації глобальної відповіді на зростання інфляції та страхи перед рецесією.

МВФ уже знизив свій прогноз глобального зростання цього року до 3,6% із 4,4% до війни в Україні у своєму квітневому звіті. В огляді, який мають оприлюднити цього місяця, "ми суттєво знизимо наш прогноз", сказала Пазарбазіоглу.

Доповнення

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що з квітня перспективи світової економіки "значно погіршилися", і вона не може виключити можливу глобальну рецесію наступного року з огляду на підвищені ризики.

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