"Шок за шоком": у МВФ анонсували суттєве погіршення прогнозу економічного зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Міжнародний валютний фонд "суттєво" погіршить свої прогнози глобального економічного зростання у своєму наступному звіті, заявила директор з МВФ зі стратегії, політики та аналізу Джейла Пазарбазіоглу, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Зростання цін на продовольство і енергоносії, уповільнення припливу капіталу на ринки, що розвиваються, пандемія, що триває, і уповільнення економічного зростання в Китаї "набагато ускладнюють" завдання для політиків, заявила Пазарбазіоглу.
"Це шок за шоком за шоком, який справді б'є по світовій економіці", - наголосила вона.
Пазарбазіоглу виступила після того, як міністри фінансів та керуючі центральних банків "Групи 20" завершили свою зустріч у суботу, не прийнявши комюніке, наголосивши на складності координації глобальної відповіді на зростання інфляції та страхи перед рецесією.
МВФ уже знизив свій прогноз глобального зростання цього року до 3,6% із 4,4% до війни в Україні у своєму квітневому звіті. В огляді, який мають оприлюднити цього місяця, "ми суттєво знизимо наш прогноз", сказала Пазарбазіоглу.
Доповнення
Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що з квітня перспективи світової економіки "значно погіршилися", і вона не може виключити можливу глобальну рецесію наступного року з огляду на підвищені ризики.