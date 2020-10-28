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Шмыгаль заявил, что в местных бюджетах в 2021 году будет аккумулировано более 500 млрд грн

Шмыгаль заявил, что в местных бюджетах в 2021 году будет аккумулировано более 500 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 15488 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В 2021 году на счетах местных бюджетов будет аккумулировано более 500 млрд грн. Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Относительно событий, которые происходили на этих выходных, 25 октября состоялись местные выборы, действительно историческое событие, это важный промежуточный этап более успешной реформы в Украине, реформы децентрализации. Впервые в истории независимой Украины общины на местах сами будут распоряжаться землей и средствами и решать, куда их тратить. Отныне, согласно логике реформы децентрализации, у представителей органов местного самоуправления будет гораздо больше ресурсов и возможностей, чтобы решать проблемы украинцев на местах", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что ранее жители городков слышали отказ властей на просьбу решить их проблемы, мотивируя это тем, что им не дают средства "из центра".

"На счетах местных бюджетов будет уже в следующем году аккумулировано более 500 млрд грн. И также передан значительный земельный банк сельскохозяйственных земель - более 2 млн га. Теперь с вопросом ремонта местных дорог, реконструкции парков, по поводу фасадов школ или садиков, других хозяйственных вопросов - надо обращаться, конечно же, к руководителям местного самоуправления", - добавил Премьер-министр.

По его словам, правительство продолжит работу над совершенствованием нормативной базы административно-территориальной реформы.

Напомним, в Минрегионе планируют привести органы местного самоуправления после выборов "в состояние дееспособности".

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