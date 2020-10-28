Шмигаль заявив, що в місцевих бюджетах у 2021 році буде акумульовано понад 500 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У 2021 році на рахунках місцевих бюджетів буде акумульовано понад 500 млрд грн. Про це на засіданні уряду заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Стосовно подій, які відбувались на цих вихідних, 25 жовтня відбулись місцеві вибори, дійсно історична подія, це важливий проміжний етап більш успішної реформи в Україні, реформи децентралізації. Вперше в історії незалежної України громади на місцях самі розпоряджатимуться землею та коштами і вирішуватимуть, куди їх витрачати. Відтепер, згідно за логікою реформи децентралізації, у представників органів місцевого самоврядування буде набагато більше ресурсів і можливостей, щоб вирішувати проблеми українців на місцях”, - сказав Денис Шмигаль.
Він зазначив, що раніше жителі містечок чули відмову влади на прохання вирішити їхні проблеми, мотивуючи це тим, що їм не дають кошти "з центру".
“На рахунках місцевих бюджетів буде уже в наступному році акумульовано понад 500 млрд грн. І також переданий значний земельний банк сільськогосподарських земель - понад 2 млн га. Тепер з питанням ремонту місцевих доріг, реконструкції парків, роблень фасадів шкіл або садочків, інших господарських питань - треба звертатись, звичайно ж, до керівників місцевого самоврядування”, - додав Прем’єр-міністр.
За його словами, уряд продовжить роботу над удосконаленням нормативної бази адміністративно-територіальної реформи.
Нагадаємо, у Мінрегіоні планують привести органи місцевого самоврядування після виборів "у стан дієздатності".