Шмыгаль заявил об успешном завершении отопительного сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время брифинга рассказал, что в Украине завершился отопительный сезон. Об этом сообщает УНН.
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"Успешно завершили отопительный сезон. 9 Млрд кубов газа в хранилищах. 1 Млн тонн угля на складах. Начинаем подготовку к следующему отопительному сезону", - сообщил Шмигаль.
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До конца октября в Украине нужно накопить в ПХГ около 17 млрд кубометров газа. Об этом сообщил глава “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон.