Шмигаль заявив про успішне завершення опалювального сезону

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"Успішно завершили опалювальний сезон. 9 млрд кубів газу у сховищах. 1 млн тонн вугілля на складах. Починаємо підготовку до наступного опалювального сезону", - повідомив Шмигаль.

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До кінця жовтня в Україні потрібно накопити у ПСГ близько 17 млрд кубометрів газу. Про це повідомив голова “Оператора ГТС України” Сергій Макогон.