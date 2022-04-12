Шмигаль заявив про успішне завершення опалювального сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу розповів, що в Україні завершився опалювальний сезон. Про це повідомляє УНН.
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"Успішно завершили опалювальний сезон. 9 млрд кубів газу у сховищах. 1 млн тонн вугілля на складах. Починаємо підготовку до наступного опалювального сезону", - повідомив Шмигаль.
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До кінця жовтня в Україні потрібно накопити у ПСГ близько 17 млрд кубометрів газу. Про це повідомив голова “Оператора ГТС України” Сергій Макогон.