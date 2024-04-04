Шмыгаль встретился с Президентом Латвии: говорили о расширении оборонного сотрудничества и конфискации российских активов

Во время визита в Ригу Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Премьер отметил, что их разговор с Президентом был содержательным. О чем говорили политики пишет УНН со ссылкой на телеграм-канал Дениса Шмыгаля.

Провел содержательную встречу в Риге с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. ... Обсудили совместные с Правительством Латвии планы расширить сотрудничество и начать совместные оборонные производства. Поблагодарил за всестороннюю поддержку, которую Латвия и латвийский народ оказывает Украине. - сообщил Шмыгаль.

Детали

По данным пресс-службы украинского премьера политики подняли ряд важных тем: поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО, наработка новых решений по конфискации российских активов в Латвии, усиление сотрудничества в сфере безопасности между нашими государствами.

Шмыгаль отметил, что Латвия уже передала Украине оружия, боеприпасов и товаров военного назначения на сумму уже более 376 млн евро, что делает ее одним из лидеров по проценту ВВП. И эта помощь не заканчивается.

Украина и Латвия хотят запустить совместное производство артиллерийских снарядов и дронов - Шмыгаль

Напомним,

Ранее УНН писал о том, что сегодня 4 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находясь в Латвии, встретился с членами Сейма во главе со спикером Дайгой Миеринеюю для обсуждения поддержки Украины.

Также, в этот день Шмыгаль встретился с премьером Латвии Эвикой Силиней. Стороны обсудили вопросы придания нового импульса в организации нового совместного производства снарядов калибра 155-мм, а также запуск совместного производства беспилотников для нужд ВСУ, и возможность ужесточения антироссийских санкций.