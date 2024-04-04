Украина и Латвия хотят запустить совместное производство артиллерийских снарядов и дронов - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с латвийской коллегой Эвикой Силини вопрос придания нового импульса в организации нового совместного производства снарядов калибра 155-мм, а также запуск совместного производства беспилотников для нужд ВСУ. Об этом заявил Шмыгаль во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Мы обсудили также как придать новый импульс в организации нового совместного производства снарядов калибра 155-мм в Латвии, или на совместных предприятиях. Уверен скоро мы увидим результаты таких переговоров. Отдельно хочу поблагодарить Латвию за эффективное лидерство в коалиции дронов, где мы ожидаем, что уже в ближайшее время запустим совместное производство беспилотников для нужд ВСУ. Действительно я подтверждаю высокие характеристики дронов, изготовленных в Латвии, которые очень сильно себя проявляют - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что стороны обсудили вопросы тренировки украинских военных, а также вопросы лечения и реабилитации раненых украинских бойцов.

Мы договорились, что в этом году очередное количество наших воинов сможет приехать и пройти лечение в Латвии. Это чрезвычайная инициатива для нас - добавил Шмыгаль.

Напомним

Латвия в рамках работы Коалиции дронов планирует отправить Украине первые дроны на общую стоимость 1 млн евро, которые уже прошли все необходимые проверки и признали их достаточно пригодными к боевым действиям.