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Шмыгаль: Украина рассчитывает на поддержку Канады в страховании военных рисков

Киев • УНН

 • 78864 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с новоназначенным послом Канады в Украине Натальей Цмоць, на которой обсудили оборонную и финансовую поддержку Украины. Об этом глава украинского правительства сообщил в Telegram, передает УНН.

Шмыгаль: Украина рассчитывает на поддержку Канады в страховании военных рисков

Цитата

«Договорились с госпожой послом организовать визит делегации канадского бизнеса в Украину. Ключевым компонентом в привлечении инвестиций остается страхование военных рисков. Рассчитываем на поддержку Правительства Канады в этом направлении», - отметил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что обновленное соглашение о свободной торговле открыло широкие возможности для бизнеса наших государств.

«Канада постоянно проявляет лидерство в важных для Украины вопросах, в частности в оборонной и финансовой поддержке. А также в вопросе конфискации российских активов. Проговорили подробно это направление. Спасибо за понимание и поддержку», - заявил он.

Напомним

14 сентября первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приняла копии верительных грамот у новоназначенной посла Канады в Украине Наталки Цмоць.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая госпожа посол Канады заявила, что и в дальнейшем будет способствовать всесторонней поддержке Украины

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