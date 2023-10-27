Шмыгаль: Украина рассчитывает на поддержку Канады в страховании военных рисков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с новоназначенным послом Канады в Украине Натальей Цмоць, на которой обсудили оборонную и финансовую поддержку Украины. Об этом глава украинского правительства сообщил в Telegram, передает УНН.
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«Договорились с госпожой послом организовать визит делегации канадского бизнеса в Украину. Ключевым компонентом в привлечении инвестиций остается страхование военных рисков. Рассчитываем на поддержку Правительства Канады в этом направлении», - отметил Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что обновленное соглашение о свободной торговле открыло широкие возможности для бизнеса наших государств.
«Канада постоянно проявляет лидерство в важных для Украины вопросах, в частности в оборонной и финансовой поддержке. А также в вопросе конфискации российских активов. Проговорили подробно это направление. Спасибо за понимание и поддержку», - заявил он.
Напомним
14 сентября первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приняла копии верительных грамот у новоназначенной посла Канады в Украине Наталки Цмоць.
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