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Нова пані посол Канади заявила, що й надалі сприятиме всебічній підтримці України

Нова пані посол Канади заявила, що й надалі сприятиме всебічній підтримці України

Київ • УНН

 • 1499328 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Новопризначена пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць приїхала до Києва 15 серпня. Вона зазначила, що працюватиме, щоб Оттава і надалі підтримувала Київ. Про це пише CBC, передає УНН.

Деталі

"Україна справді близька моєму серцю, я хочу, щоб Україна досягла успіху", – сказала  Цмоць.

Дипломатична місія Наталки Цмоць є двосторонньою та має короткостроковий фокус на підтримку безпосередніх потреб України в обороні та безпеці, одночасно протидіючи всім формам російської агресії. Тому пані посол часто проводить зустрічі з представниками країн G7 у Києві.

Довгострокова мета її роботи полягає в тому, щоб Україна приєдналась до ЄС та НАТО. Ця підтримка відбувається шляхом підтримки реформ і відбудови, а також — гуманітарної допомоги. Зокрема дипломатична представниця наголосила, що її роль полягає в координації цих зусиль на різних фронтах і забезпеченні чіткості між Оттавою та Києвом.

Цмоль зауважила, що  контрнаступ України повторює військову тактику НАТО, адже має пріоритет на обмеження кількість жертв.

"Вони відступають, коли їм потрібно, на відміну від росії, яка схожа на м’ясорубку під час деяких бойових дій", – сказала пані посол.

Доповнення 

Підтримка України з боку Канади не обмежується наданням військових ресурсів, а також стосується розбудови більш екологічної та демократичної країни.

"Ми працюємо над тим, як забезпечити прозорий інвестиційний клімат. Це безперечно є пріоритетом на кожному рівні влади", — сказала пані посол.

Також пані посол додала, що Канада прагне посилити свою роль в антикорупційних проєктах в Україні, зокрема, шляхом навчання суддів і судових аудиторів.

"Вони визнають, що це дуже важлива реформа, вони знають, що це одна з умов вступу до ЄС. Ми будемо підтримувати Україну", — підсумувала Наталка Цмоць.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що лідери “Групи семи” розуміють, що війна в Україні може тривати довго, але готові підтримувати країну стільки, скільки буде потрібно. 

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