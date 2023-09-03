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Новая госпожа посол Канады заявила, что и в дальнейшем будет способствовать всесторонней поддержке Украины

Новая госпожа посол Канады заявила, что и в дальнейшем будет способствовать всесторонней поддержке Украины

Киев • УНН

 • 1499327 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Новоназначенная госпожа посол Канады в Украине Наталья Цмоць приехала в Киев 15 августа. Она отметила, что будет работать, чтобы Оттава и в дальнейшем поддерживала Киев. Об этом пишет CBC, передает УНН.

Детали

"Украина действительно близка моему сердцу, я хочу, чтобы Украина достигла успеха", – сказала  Цмоць.

Дипломатическая миссия Натальи Цмоць является двусторонней и имеет краткосрочный фокус на поддержку непосредственных потребностей Украины в обороне и безопасности, одновременно противодействуя всем формам российской агрессии. Поэтому госпожа посол часто проводит встречи с представителями стран G7 в Киеве.

Долгосрочная цель ее работы заключается в том, чтобы Украина присоединилась к ЕС и НАТО. Эта поддержка происходит путем поддержки реформ и восстановления, а также — гуманитарной помощи. В частности дипломатическая представительница подчеркнула, что ее роль заключается в координации этих усилий на разных фронтах и обеспечении четкости между Оттавой и Киевом.

Цмоль отметила, что  контрнаступление Украины повторяет военную тактику НАТО, ведь имеет приоритет на ограничение количества жертв.

"Они отступают, когда им нужно, в отличие от россии, которая похожа на мясорубку’во время некоторых боевых действий", – сказала госпожа посол.

Дополнение 

Поддержка Украины со стороны Канады не ограничивается предоставлением военных ресурсов, а также касается развития более экологичной и демократической страны.

"Мы работаем над тем, как обеспечить прозрачный инвестиционный климат. Это определенно является приоритетом на каждом уровне власти", — сказала госпожа посол.

Также госпожа посол добавила, что Канада стремится усилить свою роль в антикоррупционных проектах в Украине, в частности, путем обучения судей и судебных аудиторов.

"Они признают, что это очень важная реформа, они знают, что это одно из условий вступления в ЕС. Мы будем поддерживать Украину", — подытожила Наталья Цмоць.

Напомним

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что лидеры “Группы семи” понимают, что война в Украине может длиться долго, но готовы поддерживать страну столько, сколько потребуется. 

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