Велика сімка підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно – Трюдо

Цитата

“Ми завжди знали, що це буде тривалий процес”, – сказав прем’єр-міністр Канади, коли його запитали, як просувається контрнаступ в Україні. “Безумовно, судячи з розмов, які ми мали на G7 і НАТО, ми готові до війни, яка триватиме стільки, скільки потрібно, тому що ми не можемо і не повинні дозволити росії перемогти”.

Деталі

Трюдо зробив ці коментарі під час інтерв'ю про канадську Арктику в кулуарах Сьомої асамблеї Глобального екологічного фонду у Ванкувері.

Вторгнення росії в Україну призвело до посилення геостратегічного інтересу до глобальної Арктики. Коли Швеція приєднається до Організації Північноатлантичного договору, росія буде єдиною арктичною державою, яка не є її членом.

Генеральний секретар Йенс Столтенберг наголосив на необхідності, щоб союзники виділили щонайменше 2% ВВП на оборону. Канада не робить цього, але також стверджує, що деякі з її внесків у безпеку, наприклад її берегової охорони, не враховуються в розрахунках.

Проте уряд Трюдо пообіцяв виділити 29 мільярдів доларів протягом 20 років на модернізацію Norad, континентальної системи протиповітряної оборони, і зобов’язався замінити застарілі CF-18 на винищувачі F-35, частково через занепокоєння щодо безпеки в Арктики.

Нагадаємо

Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку нашої держави.