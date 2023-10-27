Шмигаль: Україна розраховує на підтримку Канади у страхуванні воєнних ризиків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із новопризначеним послом Канади в Україні Наталкою Цмоць, на якій обговорили оборонну та фінансову підтримку України. Про це глава українського уряду повідомив у Telegram, передає УНН.
Цитата
«Домовились із пані послом організувати візит делегації канадського бізнесу в Україну. Ключовим компонентом в залученні інвестицій залишається страхування воєнних ризиків. Розраховуємо на підтримку Уряду Канади в цьому напрямку», - зазначив Шмигаль.
Глава уряду наголосив, що оновлена угода про вільну торгівлю відкрила широкі можливості для бізнесів наших держав.
«Канада постійно проявляє лідерство у важливих для України питаннях, зокрема в оборонній та фінансовій підтримці. А також у питанні конфіскації російських активів. Проговорили детально цей напрямок. Дякуємо за розуміння та підтримку», - заяви він.
Нагадаємо
14 вересня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прийняла копії вірчих грамот у новопризначеної посла Канади в Україні Наталки Цмоць.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нова пані посол Канади заявила, що й надалі сприятиме всебічній підтримці України