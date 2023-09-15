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Новопризначена посол Канади Наталка Цмоць офіційно розпочала свою дипломатичну місію в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. 14 вересня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прийняла копії вірчих грамот у новопризначеної посла Канади в Україні Наталки Цмоць, пише МЗС, передає УНН.

Деталі

У відомтсві зазначили, що Еміне Джапарова привітала посла з початком її дипломатичної місії, яка розпочинається у найскладніший час в історії незалежної України коли наша держава захищає свій суверенітет від повномасштабної російської збройної агресії. Перша заступниця міністра підкреслила, що продовження та збільшення військової підтримки з боку міжнародних партнерів, зокрема Канади, є запорукою наближення нашої перемоги.

Вона висловила вдячність Канаді за значну безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, санкційний тиск на державу-агресора, активну участь Канади в реалізації низки українських ініціатив, зокрема Формули миру та Міжнародної Кримської Платформи.

Пані посол Наталка Цмоць запевнила у рішучості Канади й надалі підтримувати Україну у її боротьбі за свободу, а також у післявоєнній відбудові та здійсненні реформ.

Сторони обговорили низку питань двостороннього порядку денного та подальші кроки щодо зміцнення відносин дружби та особливого партнерства між Україною та Канадою.

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