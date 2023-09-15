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Новоназначенная посол Канады Наталья Цмоць официально начала свою дипломатическую миссию в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. 14 сентября первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приняла копии верительных грамот у новоназначенной посла Канады в Украине Натальи Цмоць, пишет МИД, передает УНН.

Детали

В ведомстве отметили, что Эмине Джапарова поздравила посла с началом ее дипломатической миссии, которая начинается в самое сложное время в истории независимой Украины, когда наше государство защищает свой суверенитет от полномасштабной российской вооруженной агрессии. Первый заместитель министра подчеркнула, что продолжение и увеличение военной поддержки со стороны международных партнеров, в частности Канады, является залогом приближения нашей победы.

Она выразила благодарность Канаде за значительную безопасность, экономическую и гуманитарную помощь, санкционное давление на государство-агрессора, активное участие Канады в реализации ряда украинских инициатив, в частности Формулы мира и Международной Крымской Платформы.

Госпожа посол Наталья Цмоць заверила в решимости Канады и в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, а также в послевоенном восстановлении и осуществлении реформ.

Стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня и дальнейшие шаги по укреплению отношений дружбы и особого партнерства между Украиной и Канадой.

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