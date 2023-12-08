Шмыгаль: Украина продвинулась с 4 дополнительными требованиями ЕС на пути к членству, рассчитывает на решение Евросовета на следующей неделе

Верховная Рада приняла три евроинтеграционных законопроекта, а правительство поддержало четвертый - о лоббировании, на выполнение четырех дополнительных шагов, определенных ЕС для Украины на пути к членству в блоке. Теперь Украина рассчитывает на финальное решение Евросовета на следующей неделе о старте переговоров. Об этом сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

Шмыгаль напомнил, что в прошлом месяце Еврокомиссия приняла историческое решение - рекомендовала начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС. И что одновременно в Евросоюзе определили четыре дополнительных шага, важных для эффективного движения вперед.

Без промедлений мы подготовили необходимые законодательные акты - беспрецедентный шаг, высоко оцененный нашими партнерами. И уже сегодня парламент поддержал три евроинтеграционных инициативы (...) Также вчера правительство выполнило четвертую рекомендацию - приняло законопроект о лоббировании - отметил Шмыгаль в Telegram.

По его словам, во втором чтении народные депутаты проголосовали правительственный законопроект, который усиливает способность НАБУ, и правительственный законопроект о расширении возможностей НАПК. Кроме того, в целом был принят проект закона о национальных меньшинствах, который учитывает экспертные оценки Совета Европы. "Спасибо депутатам за поддержку этих инициатив!" - написал он.

Что касается еще одного шага, то, по его словам, вчера правительство выполнило четвертую рекомендацию - "приняло законопроект о лоббировании, который учитывает современный европейский подход и предложения гражданского общества".

Украина быстро движется в ЕС. Рассчитываем, что уже на следующей неделе Европейский совет примет финальное решение о начале официальных переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе - указал Шмыгаль.

Напомним

8 декабря парламент принял три необходимых на пути в ЕС закона.