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Шмыгаль рассказал, сколько всего Украина потратила средств на медицину за время пандемии

Шмыгаль рассказал, сколько всего Украина потратила средств на медицину за время пандемии

Киев  •  УНН

 • 15334 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Украине на нужды медицины за семь месяцев пандемии потрачено более 20 миллиардов гривен. Об этом заявил во время выступления в парламенте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Сформированы необходимые запасы средств индивидуальной защиты, медикаментов, ИВЛ-ов. Продолжается работа над увеличением подвода кислорода. По состоянию на вчерашний день, через НСЗУ профинансировано больницы во всех регионах на общую сумму более 8,8 млрд гривен. Также, 7,3 млрд профинансировано через Фонд борьбы с COVID-19. Еще почти 4 млрд - средства местных бюджетов. Следовательно, за семь месяцев на борьбу с коронавирусом, только в медицине, потрачено более 20 млрд гривен", - отметил Шмыгаль.

Также Шмыгаль рассказал об обновлении автопарка "экстренки" и повышение выплат медикам.

"Что касается улучшения условий экстренной медицины: происходит обновление автопарка, повышение выплат фельдшерам. Например, до 1 июля скорая помощь Киевской области получила 23 млн гривен. Сейчас - 33. То есть больше, чем на треть - выросли выплаты по экстренной медицинской помощи", - отметил глава правительства.

Добавим, что по словам Шмыгаля, из-за "карантина выходного дня" в эту субботу активность населения уменьшилась до 19%, а в воскресенье до 27% - это "самое большое достижение с начала карантина".

Также премьер-министр предупредил о катастрофических последствиях срыва "карантина выходного дня".

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