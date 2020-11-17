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Шмигаль розповів, скільки всього Україна витратила коштів на медицину за час пандемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Україні на потреби медицини за сім місяців пандемії витрачено понад 20 мільярдів гривень. Про це заявив під час виступу у парламенті прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Сформовано необхідні запаси засобів індивідуального захисту, медикаментів, ШВЛ-ів. Продовжується робота над збільшенням підведення кисню. Станом на вчорашній день, через НСЗУ профінансовано лікарні в усіх регіонах на загальну суму понад 8,8 млрд гривень. Також, 7,3 млрд профінансовано через Фонд боротьби з COVID-19. Ще майже 4 млрд — кошти місцевих бюджетів. Отже, за сім місяців на боротьбу з коронавірусом, лише у медицині, витрачено понад 20 млрд гривень", - зауважив Шмигаль.

Також Шмигаль розповів про оновлення автопарку "екстренки" та підвищення виплат медикам.

"Стосовно покращення умов екстреної медицини: відбувається оновлення автопарку, підвищення виплат фельдшерам. Наприклад, до 1 липня швидка допомога Київської області отримала 23 млн гривень. Зараз — 33. Тобто більше, ніж на третину - зросли виплати по екстреній медичній допомозі", - зазначив глава уряду.

Додамо, що за словами Шмигаля, через "карантин вихідного дня" у цю суботу активність населення зменшилася до 19%, а у неділю до 27% - це "найбільше досягнення з початку карантину".

Також прем'єр-міністр попередив про катастрофічні наслідки зриву "карантину вихідного дня".

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