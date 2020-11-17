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Аж до локдауну: Шмигаль попередив про катастрофічні наслідки зриву "карантину вихідного дня"

Аж до локдауну: Шмигаль попередив про катастрофічні наслідки зриву "карантину вихідного дня"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Без дотримання умов так званого карантину вихідного дня кількість хворих за день може вирости до 20 тисяч протягом трьох тижнів. А це, в підсумку, може призвести до повного локдауну. Про це заявив під час виступу у парламенті Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Якщо карантин вихідного дня не буде забезпечувати, по суті, необхідного зменшення кількості соціальних контактів, то, за даними аналітиків Ради національної безпеки та оборони, позначку в 20 тисяч захворівших ми можемо перетнути вже за 3 тижні", - сказав очільник уряду.

За словами Шмигаля, уряд використовує прогнози Національної академії наук, РНБО, незалежних експертних центрів.

“Якщо не вживати заходів, то вже за місяць у нас можуть закінчитися ліжкомісця. При тому, що в останні місяці ми збільшили їх кількість у двічі. І тоді буде шлях тільки один — жорсткий карантин, аж до повного локдауну”, - зауважив Прем'єр.

Нагадаємо, Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні, 17 листопада, планує розглянути проекти постанов про скасування "карантину вихідного дня”, а також про своєчасне інформування населення про введення карантинних заходів.

Додамо, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" на три пари вихідних до кінця листопада - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Проти такого рішення виступила влада низки облцентрів та представники бізнесу.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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