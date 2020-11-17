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Вплоть до локдауна: Шмыгаль предупредил о катастрофических последствиях срыва "карантина выходного дня"

Вплоть до локдауна: Шмыгаль предупредил о катастрофических последствиях срыва "карантина выходного дня"

Киев  •  УНН

 • 24423 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Без соблюдения условий так называемого карантина выходного дня количество больных за день может вырасти до 20 тысяч в течение трех недель. А это, в итоге, может привести к полному локдауну. Об этом заявил во время выступления в парламенте Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Если карантин выходного день не будет обеспечивать, по сути, необходимого уменьшения количества социальных контактов, то, по данным аналитиков Совета национальной безопасности и обороны, отметку в 20 тысяч заболевших мы можем пересечь уже за 3 недели", - сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, правительство использует прогнозы Национальной академии наук, СНБО, независимых экспертных центров.

"Если не принимать меры, то уже через месяц у нас могут закончиться койкоместа. При том, что в последние месяцы мы увеличили их количество в два раза. И тогда будет путь только один - жесткий карантин, вплоть до полного локдауна", - отметил Премьер.

Напомним, Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании, 17 ноября, планирует рассмотреть проекты постановлений об отмене "карантина выходного дня", а также о своевременном информировании населения о введении карантинных мероприятий.

Добавим, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" на три пары выходных до конца ноября - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Против такого решения выступили власти ряда облцентров и представители бизнеса.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

Украинские Национальные Новости

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