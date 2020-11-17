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Активність населення знизилася до 27%: Шмигаль відзвітував про ефективність "карантину вихідного дня"

Активність населення знизилася до 27%: Шмигаль відзвітував про ефективність "карантину вихідного дня"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Через "карантин вихідного дня" у цю суботу активність населення зменшилася до 19%, а у неділю до 27% - це "найбільше досягнення з початку карантину". Про це заявив під час виступу у парламенті прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Що ж відбулося цими вихідними в Україні? За даними РНБО активність громадян у великих містах з населення понад 100 тис. населення у суботу знизилася майже на 19%, у неділю - на 27%. Ми бачимо це зменшення по даних мобільних операторів. Це було, насправді, найбільше досягнення і найменше пересування людей з весни, коли діяв карантин. Це означає, що карантин вихідного дня дає свої результати", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути проекти постанов про скасування "карантину вихідного дня”, а також про своєчасне інформування населення про введення карантинних заходів.

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