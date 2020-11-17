Активність населення знизилася до 27%: Шмигаль відзвітував про ефективність "карантину вихідного дня"

"Що ж відбулося цими вихідними в Україні? За даними РНБО активність громадян у великих містах з населення понад 100 тис. населення у суботу знизилася майже на 19%, у неділю - на 27%. Ми бачимо це зменшення по даних мобільних операторів. Це було, насправді, найбільше досягнення і найменше пересування людей з весни, коли діяв карантин. Це означає, що карантин вихідного дня дає свої результати", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути проекти постанов про скасування "карантину вихідного дня”, а також про своєчасне інформування населення про введення карантинних заходів.