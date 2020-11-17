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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 18715 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 48510 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 67840 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 79991 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 91813 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112790 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114445 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Активность населения снизилась до 27%: Шмыгаль отчитался об эффективности "карантина выходного дня"

Активность населения снизилась до 27%: Шмыгаль отчитался об эффективности "карантина выходного дня"

Киев  •  УНН

 • 16582 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Из-за "карантина выходного дня" в эту субботу активность населения уменьшилась до 19%, а в воскресенье до 27% - это "самое большое достижение с начала карантина". Об этом заявил во время выступления в парламенте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Что же произошло в эти выходные в Украине? По данным СНБО активность граждан в крупных городах с населением свыше 100 тыс. населения в субботу снизилась почти на 19%, в воскресенье - на 27%. Мы видим это уменьшение по данным мобильных операторов. Это было на самом деле, большое достижение и самое меньшее передвижение людей с весны, когда действовал карантин. Это означает, что карантин выходного дня дает свои результаты", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть проекты постановлений об отмене "карантина выходного дня", а также о своевременном информировании населения о введении карантинных мероприятий.

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