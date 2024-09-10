Шмыгаль рассказал о причинах изменений в правительстве: речь идет не о претензиях, а о повышении эффективности

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что кадровые решения в правительстве не связаны с претензиями к бывшим министрам, а вызваны необходимостью повышения эффективности и адаптации к новым вызовам войны. Об этом он заявил на пресс-конференции о результатах работы правительства, передает корреспондент УНН.

"Хочу сразу сказать, что решение принимала депутатская фракция партии "Слуга народа". Я, как премьер-министр, по представлению депутатской фракции вносил эти кандидатуры. С каждым из кандидатов, конечно, у нас был не один разговор. Мы формировали стратегию того, как будем двигаться дальше. Это ответ на вопрос, влиял ли я на кадровую политику", - сказал Шмыгаль.

Он сказал, что вопрос "претензий" к бывшим министрам во время военного положения не поднимает, но он благодарен за то, что они делали и делают свою работу очень ответственно и эффективно.

"И здесь речь идет не о претензиях - речь идет о повышении эффективности, речь идет об изменении вызовов, об изменении направлений и приоритетов, об усилении того или иного направления, той или иной команды, об изменении видения, возможно, потому что меняются обстоятельства, и война меняет наше государство, меняет наше общество, и надо, соответственно, быть гибким в этих условиях", - добавил он.

Премьер сообщил, что сейчас с новоназначенными членами Кабинета Министров ведется работа над определением их приоритетов на первые 100 дней и на год вперед.

"Цели, которые должны быть достигнуты, должны быть реализованы, потому что сейчас нет времени на то, чтобы экспериментировать. Поэтому нам нужен конкретный результат", - сказал Шмыгаль.

Напомним

Правительство изменило названия двух министерств: какие ведомства переименовали Кабинет министров принял постановление о переименовании Министерства культуры и информационной политики Украины и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.