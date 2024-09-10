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Шмигаль розповів про причини змін в уряді: йдеться не про претензії, а про підвищення ефективності

Шмигаль розповів про причини змін в уряді: йдеться не про претензії, а про підвищення ефективності

Київ • УНН

 • 18146 перегляди

Прем'єр-міністр України заявив, що кадрові рішення в уряді викликані потребою адаптації до нових викликів війни. Шмигаль наголосив, що йдеться про підвищення ефективності та зміну пріоритетів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що кадрові рішення в уряді не пов’язані з претензіями до колишніх міністрів, а викликані необхідністю підвищення ефективності та адаптації до нових викликів війни. Про це  він заявив на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН

"Хочу відразу сказати, що рішення ухвалювала депутатська фракція партії "Слуга народу". Я, як прем'єр-міністр, за поданням депутатської фракції вносив ці кандидатури. З кожним із кандидатів, звісно, в нас була не одна розмова. Ми формували стратегію того, як будемо рухатися далі. Це відповідь на запитання, чи впливав я на кадрову політику", - сказав Шмигаль.

Він сказав, що питання "претензій" до колишніх міністрів під час воєнного стану не підіймає, але він вдячний за те, що вони робили й роблять свою роботу дуже відповідально й ефективно.

"І тут ідеться не про претензії - ідеться про підвищення ефективності, йдеться про зміну викликів, про зміну напрямів і пріоритетів, про посилення того чи іншого напряму, тієї чи іншої команди, про зміну візії, можливо, тому що змінюються обставини, й війна змінює нашу державу, змінює наше суспільство, і треба, відповідно, бути гнучким у цих умовах", - додав він.

Прем'єр повідомив, що наразі з новопризначеними членами Кабінету Міністрів ведеться робота над визначенням їхніх пріоритетів на перші 100 днів та на рік вперед.

"Цілі, які мають бути досягнуті, повинні бути реалізовані, тому що зараз немає часу на те, щоб експериментувати. Тому нам потрібен конкретний результат", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Уряд змінив назви двох міністерств: які відомства перейменували Кабінет міністрів увалив постанову про перейменування Міністерства культури та інформаційної політики України і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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