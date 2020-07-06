Шмыгаль провел переговоры с директором Всемирного банка по делам Украины: детали

КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня в режиме видеоконференции состоялся разговор премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупом Банерджи. Премьер поздравил господина Банерджи с назначением на должность и выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества между Украиной и Всемирным банком, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КМУ.