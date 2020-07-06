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Шмигаль провів переговори з директором Світового банку у справах України: деталі

Шмигаль провів переговори з директором Світового банку у справах України: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні у режимі відеоконференції відбулась розмова прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі. Прем’єр привітав пана Банерджі з призначенням на посаду і висловив сподівання на продовження конструктивної співпраці між Україною та Світовим банком, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КМУ.

"Розраховуємо, що спільно зможемо напрацювати можливі механізми підтримки України у цей важкий період", - зазначив Шмигаль.

Учасники перемовин обговорили ситуацію, викликану пандемією коронавірусу в Україні та світі, стан реалізації низки спільних проектів між Україною та Світовим банком, направлених на підтримку сектору охорони здоров’я, продовження системних реформ в Україні, розвиток міської інфраструктури тощо.

"Хочу подякувати Світовому банку за послідовну фінансову підтримку України. Світовий банк є одним із найбільших інституційних інвесторів в Україні", - сказав прем’єр.

Банерджі зі свого боку засвідчив, що Світовий банк налаштований і надалі співпрацювати з Україною та підтримувати спільні проекти.

Також директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України позитивно оцінив пропозицію очільника українського уряду щодо співпраці у проекті справедливої трансформації вугільних регіонів, підкресливши, що Світовий банк започатковував аналогічні програми у Греції та Польщі.

"Будемо працювати спільно з Вами і Вашою командою", - запевнив він.

Шмигаль висловив сподівання, що спільні проекти України та Світового банку будуть реалізовані плідно і якісно.

"Буду радий спільній системній роботі по конкретних проектах, які сьогодні стоять на порядку денному", - підсумував прем’єр-міністр.

Як повідомлялося в УНН, 30 червня Світовий банк призначив нового відповідального за Україну.

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