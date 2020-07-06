Шмигаль провів переговори з директором Світового банку у справах України: деталі

КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні у режимі відеоконференції відбулась розмова прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі. Прем’єр привітав пана Банерджі з призначенням на посаду і висловив сподівання на продовження конструктивної співпраці між Україною та Світовим банком, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КМУ.