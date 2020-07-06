Шмигаль провів переговори з директором Світового банку у справах України: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні у режимі відеоконференції відбулась розмова прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі. Прем’єр привітав пана Банерджі з призначенням на посаду і висловив сподівання на продовження конструктивної співпраці між Україною та Світовим банком, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КМУ.
"Розраховуємо, що спільно зможемо напрацювати можливі механізми підтримки України у цей важкий період", - зазначив Шмигаль.
Учасники перемовин обговорили ситуацію, викликану пандемією коронавірусу в Україні та світі, стан реалізації низки спільних проектів між Україною та Світовим банком, направлених на підтримку сектору охорони здоров’я, продовження системних реформ в Україні, розвиток міської інфраструктури тощо.
"Хочу подякувати Світовому банку за послідовну фінансову підтримку України. Світовий банк є одним із найбільших інституційних інвесторів в Україні", - сказав прем’єр.
Банерджі зі свого боку засвідчив, що Світовий банк налаштований і надалі співпрацювати з Україною та підтримувати спільні проекти.
Також директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України позитивно оцінив пропозицію очільника українського уряду щодо співпраці у проекті справедливої трансформації вугільних регіонів, підкресливши, що Світовий банк започатковував аналогічні програми у Греції та Польщі.
"Будемо працювати спільно з Вами і Вашою командою", - запевнив він.
Шмигаль висловив сподівання, що спільні проекти України та Світового банку будуть реалізовані плідно і якісно.
"Буду радий спільній системній роботі по конкретних проектах, які сьогодні стоять на порядку денному", - підсумував прем’єр-міністр.
Як повідомлялося в УНН, 30 червня Світовий банк призначив нового відповідального за Україну.