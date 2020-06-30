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Світовий банк призначив нового відповідального за Україну

Світовий банк призначив нового відповідального за Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Аруп Банерджі став новим директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України. Про це УНН повідомили у пресслужбі Світового банку.

"Світовий банк радий повідомити про призначення пана Арупа Банерджі директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України", - йдеться у повідомленні.

На цій посаді пан Банерджі, як вказано, керуватиме співпрацею Банку з урядами та партнерами у трьох країнах. Він очолює узгодження та впровадження кредитного портфелю, аналітичних продуктів та визначає майбутні напрямки програм. Аруп Банерджі співпрацюватиме з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA), щоб зміцнити результати Групи Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні.

До призначення на цю посаду пан Банерджі, громадянин Індії, був регіональним директором Світового банку по країнах Європейського Союзу, де здійснював загальне керівництво операційною, стратегічною та інформаційною роботою Банку в країнах-членах ЄС. 

З липня 2016 року і до лютого 2020-го директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України була пані Сату Кахконен. У лютому 2020-го року її призначено директором Світового банку у справах Індонезії та Східного Тимору.

Раніше Світовий банк призначив нового віце-президента у справах Європи.

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