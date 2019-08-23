НБУ і Світовий банк обговорили врегулювання проблемних кредитів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Голова НБУ Яків Смолій та перший заступник голови Катерина Рожкова зустрілися з президентом групи Світового банку Девідом Малпассом, віце-президентом СБ у регіоні Європи та Центральної Азії Сирілом Мюллером та директором СБ у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, зменшення частки непрацюючих кредитів у банківській системі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Упродовж зустрічі учасники обговорили перспективи подальшого зміцнення фінансового українського сектору. Особливу увагу приділили питанням зростання обсягів кредитування приватного сектору в країні та зменшення частки непрацюючих кредитів у банківській системі", - вказали у НБУ.
Яків Смолій подякував представникам Світового банку за плідну співпрацю.
"Світовий банк підтримує проекти в Україні спрямовані, зокрема, на реформування фінансового сектору, посилення банківського нагляду, зміцнення наглядових функцій Національного банку, зміцнення корпоративного управління державними банками, врегулювання проблемних кредитів. Світовий банк висловив налаштованість на подальшу співпрацю з НБУ", - додали у НБУ.
Нагадаємо, МВФ прокоментував рішення НБУ відхилити кандидатів до наглядових рад держбанків.