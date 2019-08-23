НБУ и Всемирный банк обсудили урегулирование проблемных кредитов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Глава НБУ Яков Смолий и первый заместитель главы Екатерина Рожкова встретились с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом, вице-президентом ВБ по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером и директором ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, во время встречи стороны обсудили, в частности, уменьшение доли неработающих кредитов в банковской системе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"В течение встречи участники обсудили перспективы дальнейшего укрепления финансового украинского сектора. Особое внимание уделили вопросам роста объемов кредитования частного сектора в стране и уменьшения доли неработающих кредитов в банковской системе", - указали в НБУ.
Яков Смолий поблагодарил представителей Всемирного банка за плодотворное сотрудничество.
"Всемирный банк поддерживает проекты в Украине, направленные, в частности, на реформирование финансового сектора, усиление банковского надзора, укрепление надзорных функций Национального банка, укрепление корпоративного управления государственными банками, урегулирование проблемных кредитов. Всемирный банк выразил настрой на дальнейшее сотрудничество с НБУ", - добавили в НБУ.
Напомним, МВФ прокомментировал решение НБУ отклонить кандидатов в наблюдательные советы госбанков.