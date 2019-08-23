НБУ и Всемирный банк обсудили урегулирование проблемных кредитов

"В течение встречи участники обсудили перспективы дальнейшего укрепления финансового украинского сектора. Особое внимание уделили вопросам роста объемов кредитования частного сектора в стране и уменьшения доли неработающих кредитов в банковской системе", - указали в НБУ.

Яков Смолий поблагодарил представителей Всемирного банка за плодотворное сотрудничество.

"Всемирный банк поддерживает проекты в Украине, направленные, в частности, на реформирование финансового сектора, усиление банковского надзора, укрепление надзорных функций Национального банка, укрепление корпоративного управления государственными банками, урегулирование проблемных кредитов. Всемирный банк выразил настрой на дальнейшее сотрудничество с НБУ", - добавили в НБУ.

Напомним, МВФ прокомментировал решение НБУ отклонить кандидатов в наблюдательные советы госбанков.