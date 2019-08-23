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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 26339 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 57407 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121409 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131950 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122558 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126124 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128730 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152979 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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НБУ и Всемирный банк обсудили урегулирование проблемных кредитов

НБУ и Всемирный банк обсудили урегулирование проблемных кредитов

Киев  •  УНН

 • 11123 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Глава НБУ Яков Смолий и первый заместитель главы Екатерина Рожкова встретились с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом, вице-президентом ВБ по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером и директором ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, во время встречи стороны обсудили, в частности, уменьшение доли неработающих кредитов в банковской системе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"В течение встречи участники обсудили перспективы дальнейшего укрепления финансового украинского сектора. Особое внимание уделили вопросам роста объемов кредитования частного сектора в стране и уменьшения доли неработающих кредитов в банковской системе", - указали в НБУ.

Яков Смолий поблагодарил представителей Всемирного банка за плодотворное сотрудничество.

"Всемирный банк поддерживает проекты в Украине, направленные, в частности, на реформирование финансового сектора, усиление банковского надзора, укрепление надзорных функций Национального банка, укрепление корпоративного управления государственными банками, урегулирование проблемных кредитов. Всемирный банк выразил настрой на дальнейшее сотрудничество с НБУ", - добавили в НБУ.

Напомним, МВФ прокомментировал решение НБУ отклонить кандидатов в наблюдательные советы госбанков.

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