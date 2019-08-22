МВФ прокоментував рішення НБУ відхилити кандидатів до наглядових рад держбанків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Обов'язком Національного банку України є проведення ретельної і незалежної оцінки, яка включає професійне судження про те, чи є кандидати в наглядові ради державних банків кваліфікованими і чи відповідають вони всім юридичним вимогам. Таку заяву зробили в Міжнародному валютному фонді після того, як НБУ відхилив кандидатури до наглядових рад Ощадбанку і Укрексімбанку, передає УНН.
"Міжнародні партнери України - представники МВФ, Світового банку та ЄБРР - рішуче підтримують реформу управління державними банками, що є важливим кроком у поліпшенні роботи банківської системи України та її економіки в цілому", - вказали в МВФ.
У Фонді зазначили, що українське законодавство вимагає, щоб Національний банк України (НБУ) офіційно затвердив кандидатури в наглядові ради банків.
"Таким чином, обов'язком НБУ є проведення ретельної і незалежної оцінки, яка включає професійне судження про те, чи є кандидати в наглядові ради кваліфікованими і чи відповідають вони всім юридичним вимогам. Для незалежних членів наглядової ради державних банків ці правові вимоги, викладені в статті 7 (ЗУ "Про банки і банківську справу" - ред.), також включають суворі стандарти незалежності і відсутність конфлікту інтересів", - йдеться в заяві.
"Ми підтримуємо обов'язки НБУ в цій області", - резюмували в МВФ.
Раніше НБУ відхилив кандидатури більшості членів наглядової ради Ощадбанку, а також кандидатуру голови наглядової ради Укрексімбанку.