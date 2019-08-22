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МВФ прокомментировал решение НБУ отклонить кандидатов в набсоветы госбанков

МВФ прокомментировал решение НБУ отклонить кандидатов в набсоветы госбанков

Киев  •  УНН

 • 14736 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Обязанностью Национального банка Украины является проведение тщательной и независимой оценки, которая включает профессиональное суждение о том, являются ли кандидаты в наблюдательные советы государственных банков квалифицированными и соответствуют ли они всем юридическим требованиям. Такое заявление сделали в Международном валютном фонде после того, как НБУ отклонил кандидатуры в набсоветы Ощадбанка и Укрэксимбанка, передает УНН.

"Международные партнеры Украины - представители МВФ, Всемирного банка и ЕБРР - решительно поддерживают реформу управления государственными банками, что является важным шагом в улучшении работы банковской системы Украины и ее экономики в целом", - указали в МВФ.

В фонде отметили, что украинское законодательство требует, чтобы Национальный банк Украины (НБУ) официально утвердил кандидатуры в наблюдательные советы банков.

"Таким образом, обязанностью НБУ является проведение тщательной и независимой оценки, которая включает профессиональное суждение о том, являются ли кандидаты в наблюдательные советы квалифицированными и соответствуют ли они всем юридическим требованиям. Для независимых членов наблюдательного совета государственных банков эти правовые требования, изложенные в статье 7 (ЗУ "О банках и банковском деле" - ред.), также включают строгие стандарты независимости и отсутствие конфликта интересов", - говорится в заявлении.

"Мы поддерживаем обязанности НБУ в этой области", - резюмировали в МВФ.

Ранее НБУ отклонил кандидатуры большинства членов набсовета Ощадбанка, а также кандидатуру главы набсовета Укрэксимбанка.

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